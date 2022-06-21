شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يصل مصر.. والسيسي يستقبله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة أمس، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

ويضم الوفد المرافق لولي العهد، رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد المكلف بدر العساكر، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.