بناء على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يبدأ من مصر لقاءات تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وصل ولي العهد أمس إلى جمهورية مصر العربية، ضمن جولة خارجية تشمل كلا من: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، يلتقي خلالها قادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، في إطار حرصه على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيدا على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.

وتعكس زيارة ولي العهد الرابعة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعته بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اهتمامه الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين، وذلك استمرارا لدور المملكة المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التاريخية والدعم السياسي السعودي الدائم لمصر.

السعودية.. داعم سياسي دائم لمصر

علاقات وثيقة

• ارتقت بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ورئيس مصر، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.

• ترتبط المملكة بمصر بعلاقات اقتصادية وثيقة ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

التبادل التجاري

• بلغ حجمه خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 179 مليار ريال (47.71 مليار دولار).

• تنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال 2021 مسجلا 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).

الموقع الجغرافي

• تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف.

• يبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة بنهاية 2020)، مما يجعلها سوقا استراتيجية في المنطقة.

• لديها إمكانات سياحية عالية، مما يجعلها سوقا جاذبا للاستثمارات في مجالات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.

القطاع الخاص والسوق المصرية

• ينظر القطاع الخاص السعودي إلى السوق المصرية باعتبارها سوقا مهمة للغاية للصادرات والاستثمارات السعودية.

• توجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار.

• توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.

• تدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر، جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية.

• تدعم خفض البطالة وتحسين ميزان المدفوعات كونها مصدرا مهما للعملة الصعبة.

المشروعات الصناعية

• أسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعا مشتركا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال.

• يوجد 27 مصنعا باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية.

• تتنوع الاستثمارات في صناعة الأجهزة الكهربائية، المعادن، التصنيع الغذائي، المطاط والبلاستيك، الصناعات الطبية، وغيرها.

السياحة

• يقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج.

• يفضل السياح السعوديون قضاء إجازاتهم في مصر، ويشكلون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر.

• يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، مما عزز العلاقات الاجتماعية بين البلدين.

جامعة الملك سلمان الدولية

• تأسست في 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء.

• تضم 16 كلية و56 برنامجا في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ.

• توصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية.

• تهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

الربط الكهربائي السعودي المصري

• من المتوقع أن يحقق المشروع عند تشغيله عددا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها.

• الاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها مما سيمكن البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.

الطاقة الشمسية

• نفذت شركة «أكوا باور» مشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة توليد 200 ميجاوات.

• تقوم الشركة بتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة (بنبان) بمحافظة أسوان جنوب مصر، بقدرة إنتاجية 120 ميجاوات.

دعم الاقتصاد المصري

• قدمت المملكة أخيرا وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، مما سيسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع.

• تدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وتضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة.

• تعد المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كورونا، ومن بينها مصر.

• قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.5 مليار دولار.

تعزيز التنمية في مصر

• تسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية.

• بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها.

• شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.