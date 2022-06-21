طيران ناس يستأنف رحلاته الأسبوعية المباشرة من العلا إلى دبي والرياض والدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يستأنف طيران ناس رحلاته الأسبوعية المباشرة من العلا إلى دبي والرياض والدمام ابتداءً من 23 يونيو 2022م.

وكان مجلس إدارة طيران ناس قد أقر في مارس الماضي الخطة الإستراتيجية للشركة، ووافق على زيادة حجم طلبياتها إلى 250 طائرة، وسيصبح طيران ناس بعد إتمام هذه الاتفاقيات أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيكون أكبر مالك ومشغل للطائرات الحديثة في المنطقة.

أفضل 10 شركات طيران اقتصادي:

وكان طيران ناس المصنف ضمن أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، أعلن مؤخرًا إقرار مجلس إدارة الشركة لخطتها الاستراتيجية، واعتماد طلب 130 طائرة جديدة بتكلفة تتراوح بين 13 إلى 15 مليار دولار مع خطط بزيادة وجهاته من 70 إلى 165 وجهة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 60 مليون مسافر.

وحقق مؤخرًا أعلى تصنيف في تقييم منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث حصل على 4 نجوم في أعلى تقييم للطيران الاقتصادي من بين 600 شركة على مستوى العالم، كما تم تصنيفه كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ 7 أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.