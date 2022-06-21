محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفحوصات التي بلغ عددها 6401، أظهرت تسجيل 1719 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1275 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 594534.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 11450 حالة، منها 55 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 1719 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 888 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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