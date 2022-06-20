تأهل 45 فريقا للمنافسة الحضورية في سباق ميدياثون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتقديم مشروعات نوعية تسهم في حل التحديات الإعلامية، أعلن سباق الإعلام «ميدياثون» قرب انطلاق المنافسة الحضورية التي يتسابق فيها 45 فريقا تأهلوا من بين 770 فريقا من الأفراد والجهات.

ويعد السباق أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بالتعاون مع مجموعة stc. ويبدأ السباق بمرحلة رصيف الاستعداد المخصصة لشرح آلية التنافس وتحكيم الأفكار التي تجمع الفرق المتأهلة لتطوير العروض النهائية لمشروعاتها، وذلك في يوم الجمعة القادم 25 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 24 يونيو 2022م، من الساعة 5:00 حتى 8:00 مساء على أرض واحة الملك سلمان للعلوم، حيث ستقدم الواحة جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي.

وأكد الفريق التنفيذي للسباق أن تحكيم الأفكار وتقييمها سيكون في يوم الماراثون، عبر لجنة تحكيم متخصصة في مجالي الإعلام وريادة الأعمال، وتقدم الفرق مشروعاتها ضمن التحديات المستهدفة أمام أعضاء اللجنة، وذلك في يوم السبت 26 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 25 يونيو 2022م، من الساعة 5:00 حتى 10:00 مساء.

وينتهي المطاف بالمتسابقين الراغبين إلى حل التحديات الإعلامية بالحفل الختامي المخصص للإعلان عن الفائزين، يوم الأحد 27 من ذي القعدة 1443هـ، الموافق 26 يونيو 2022م، من الساعة 9:00 حتى 10:30 مساء.

وتستضيف واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض أيام الحدث وفعالياته بالشراكة مع سباق الإعلام «ميدياثون»، حيث سيحتوي المقر على عدة مواقع وأنشطة تفاعلية داعمة للماراثون، وستعلن الواحة عن إطلاق مبادرة «ميدياساينس»، وهي مساحة معرفية حول الإعلام والتقنيات، بالتعاون مع سباق الإعلام «ميدياثون».

سباق الإعلام «ميدياثون»:

