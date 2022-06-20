شكرا لقرائتكم خبر تعزيز الثقة يتصدر خطوات تهيئة الطلاب للاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من واجبات الأسرة خلال فترة الاختبارات تحفيز الأبناء وإحاطتهم بالأجواء الإيجابية، مما يسهم في نجاحهم وتميزهم. وفي هذا الإطار حدد مجلس شؤون الأسرة 6 خطوات أسرية لتهيئة الطلاب للاختبارات، تتضمن طمأنتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب مساعدة الطالب عند رغبته في الاستذكار مع الأصدقاء، وتنظيم وقت الطلاب وإبعادهم عن الضوضاء، وكذلك حثهم على أخذ قسط من الراحة أثناء المذاكرة، والحرص على توفير الغذاء الجيد للطلاب، وأخيرا تهيئة البيئة المنزلية للاستذكار الجيد.

ودعا مختصون إلى تهيئة الجو المناسب للأبناء بعيدا عن القلق والضوضاء، ومنحهم الثقة الكافية وتجنب الشحن النفسي، وتشجيعهم على التفوق وتحقيق الرضا بالنفس، وتخصيص فترة للترفيه ولو قصيرة، للتخلص من أي ضغوط أو توتر. وطالبوا الأسر بأن تغرس في أبنائها مبدأ الأخذ بالأسباب، وأن تحيطهم بأجواء الود والاهتمام لتخطي فترة الاختبارات بنجاح. ووفرت وزارة التعليم أخيرا هاتفا إرشاديا لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية خلال فترة الاختبارات.

إعداد الطلاب في التعليم العام

حكومي 5.1 ملايين طالب وطالبة

أهلي 722 ألف طالب وطالبة

أجنبي 346 ألف طالب وطالبة

نصائح مهمة قبل الاختبارات

