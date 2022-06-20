تعزيز الثقة يتصدر خطوات تهيئة الطلاب للاختبارات

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ودعا مختصون إلى تهيئة الجو المناسب للأبناء بعيدا عن القلق والضوضاء، ومنحهم الثقة الكافية وتجنب الشحن النفسي، وتشجيعهم على التفوق وتحقيق الرضا بالنفس، وتخصيص فترة للترفيه ولو قصيرة، للتخلص من أي ضغوط أو توتر. وطالبوا الأسر بأن تغرس في أبنائها مبدأ الأخذ بالأسباب، وأن تحيطهم بأجواء الود والاهتمام لتخطي فترة الاختبارات بنجاح. ووفرت وزارة التعليم أخيرا هاتفا إرشاديا لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية خلال فترة الاختبارات.إعداد الطلاب في التعليم العام
حكومي 5.1 ملايين طالب وطالبة
أهلي 722 ألف طالب وطالبة
أجنبي 346 ألف طالب وطالبة
نصائح مهمة قبل الاختبارات
- تجنب القلق والتوتر
- الشعور الدائم بالطمأنينة والهدوء
- اختيار مكان مناسب للمذاكرة
- أخذ قسط كاف من النوم
- تناول الغذاء الصحي
- المراجعة المتأنية والوافيةعدم الانشغال بما قد مضى
- إدارة الوقت بالشكل الصحيح
- وضع ملخص لأهم النقاط في الدرس
- إعداد جدول لمراجعة جميع المواد
- تجنب تناول أي مشروبات غازية
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