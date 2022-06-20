جامعة الطائف تتحول لنظام الفصول الثلاثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس جامعة الطائف في جلسته التاسعة خطة التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري، أن الجامعة في إطار توجيهات وزارة التعليم قد أقرت خطة شاملة للتحول ترتكز على مراحل عدة، تشمل: المواءمة مع الخطط الحالية، والمراجعة الشاملة لجميع الخطط والبرامج الدراسية التي زادت عن 90 برنامجا في مراحل الماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم، ومراجعة متطلبات الجودة والاعتماد، إضافة إلى تكوين فريق عمل يتولى وضع الأطر العامة لتحديث وتطوير خطط دراسية جديدة تساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأكد عسيري، أن الجامعة تعمل حاليا على تطوير المنظومة الأكاديمية والتقنية ورفع جاهزيتها للتعامل مع متطلبات الفصول الثلاثة، مقدما شكره لوزارة التعليم على دعمها المستمر لمسيرة الجامعة نحو التحول لنظام الفصول الثلاثة.