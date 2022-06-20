5 براءات اختراع تسجل لجامعة الإمام عبدالرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت كلية الصحة العامة بِجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل خلال العام الجامعي 2021/ 2022م، 5 براءات اختراع علمية لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضحت وكيلة كلية الصحة العامة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة أروى العمران أن براءة الاختراع الأولى عن طريقة مبتكرة لمعالجة المنسوجات القطنية المضادة للمكروبات عن طريق التثبيت الكيميائي لأكسيد التيتانيوم النانو على الأنسجة الطبية ليصبح مضادا للميكروبات ومقاوما للعدوى، والثانية عن جهاز ونظام مبتكر لمعالجة تلوث الهواء المروري، حيث يتم استخدامه عند إشارات المرور للتخلص من عوادم السيارات التي تسبب تلوث الهواء وتؤثر على الصحة العامة، والثالثة عن ألياف فلتر مطلية بثاني أكيسد التيتانيوم النانو لمعالجة وتقليل تلوث الهواء.

وفيما يخص براءة الاختراع الرابعة فهي عبارة عن طريقة مبتكرة لإنتاج مركب حيوي فلوري مضاد لبعض أنواع البكتيريا، وتأتي أهميتها في إنتاج مركبات حيوية جديدة بديلة للمضادات الحيوية المتعارف عليها والتي تزايدت مقاومة البكتيريا لها في الآونة الأخيرة.