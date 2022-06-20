اختيار 60 شابا لقيادة الدفعة الخامسة في زمالة مسك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلال تواجدهم في العاصمة الإسبانية برشلونة قام فريق «قادة 2030» للمملكة بالتعرف على نماذج مختلفة للابتكار، بدءا من تسويق المنتجات واختراق السوق بشكل مبتكر والتفكير التصميمي لفهم احتياجات المستخدم.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» خلال الوحدة الدولية لاستكشاف المنهج العلمي؛ الذي يتعامل مع التساؤلات وكيفية الاستجابة لها ذهنيا، والقدرة على حلها ووضع نماذج أولية للفرضيات واختبار مدى تأثيرها.

وكان قادة 2030 استأنفوا رحلة تطوير المهارات القيادية؛ من خلال حضور الوحدة الدولية في برشلونة وجنيف، حيث تصدرت الرحلة محاور علمية وتبادل للخبرات في الابتكار والتحول والعلوم.

من جهة أخرى تم اختيار 60 شابا وفتاة من بين الآلاف؛ ليكونوا قادة الدفعة الخامسة من برنامج «زمالة مسك» حيث يتميزون بالشغف للتغيير وصناعة الأثر. وكانت المؤسسة احتفلت قبل شهور بتخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل، الذين أتموا مراحل التعلم واكتساب المهارات في برنامج «زمالة مسك» بنسخته الرابعة وبرنامج «الإعداد لنخبة الجامعات» بنسخته الثانية، بعد مسيرة تعليمية ثرية هدفت إلى إعداد شباب الحاضر لقيادة الغد.

فيما تضمنت النسخة الثالثة من المسابقة 6 تحديات تنموية متعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالمملكة، ضمن مجالات الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، طاقة نظيفة ميسورة التكلفة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وجاءت المسابقة بتعاون استراتيجي بين «مسك الخيرية» وطيف واسع من الشركاء، هم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من كبرى شركات استشارات الأعمال المرموقة عالميا، هم «ستراتيجي آند»، التابعة لشبكة «بي دبليو سي» و «باين آند كامباني» و «بي أي إي سيستمز».

أما برنامج «الإعداد لنخبة الجامعات» فيصطحب طلاب الصف الأول ثانوي في رحلة تعليمية على امتداد عامين ونصف العام، لتمكينهم من بدء رحلة جامعية ناجحة، وتعزيز فرص قبولهم في نخبة الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ومنذ انطلاقته، تمكن البرنامج من تأهيل 400 طالب وطالبة، حصل 251 منهم على قبول في أفضل 20 جامعة على مستوى العالم.

أهم عناصر برنامج قادة 2030

