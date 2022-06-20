شكرا لقرائتكم خبر 229 مليون ريال لتحسين جودة الحياة بـ «واجهة أبحر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر الذي تنفذ مرحلته الأولى حاليا، أحد أبرز مشاريع الأنسنة التي تعمل أمانة محافظة جدة على تطويرها بمساحة إجمالية تصل لـ180 ألف م2، لتكون وجهة سياحية جاذبة ومتنفسا للسكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية 2030، وتتجاوز قيمته الإجمالية 229 مليون ريال، وسيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر، حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وممشى ومسطحات خضراء، إضافة لإتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، كما تتضمن أعمال المشروع تطويرا كاملا للبنية التحتية.

وأكدت تواصل أعمال الإنجاز في المشروع، مبينة أن المرحلة الحالية تنفذعلى امتداد 2.3 كلم طولي، فيما تتكون عناصره التطويرية من جدار بحري بطول 2.100 م2 وشواطئ سباحة بطول 300 م، وسقالة بحرية بطول 138 م، إضافة لممشى بحري وساحات حضرية ومسطحات خضراء ومسار للدراجات ومناطق ألعاب أطفال، ومبنى للتحكم والمراقبة ومباني دورات مياه عامة.

من جهة أخرى نفذت أمانة محافظة جدة أكثر من 23 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية وذلك خلال مايو الماضي.

نتائج جولات أمانة جدة

23 ألف جولة رقابية

16,558 زيارة لمنشآت صحية

13,282 زيارة لمنشآت تجارية

6499 عينة غذائية فحصت

610 منشآت مخالفة أغلقت

8777 مخالفة متنوعة سجلت