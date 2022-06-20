القوات البرية ترفع كفاءتها بتطبيق العقيدة القتالية

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وتضمن التمرين الذي بدأ في الـ12 من يونيو الحالي، عقد ورش عمل لتوحيد المفاهيم العسكرية والتدريب على استخدام المشبهات التكتيكية لتنفيذ سيناريو التمرين، والتعامل مع منظومات القيادة والسيطرة على المستويات كافة، والتدريب والتطبيق على أساليب الحرب داخل المناطق المبنية بموجب الخطط الموضوعة.ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المختلطة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف رفع الكفاءة القتالية، واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.
وأكد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح الزهراني، أن تمرين «الأشقاء العرب 1» حقق الأهداف المخطط لها مسبقا، حيث نفذت القوات البرية السعودية ونظيرتها العراقية دورها بنجاح، وأظهرت قدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية، وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة، مشيدا بالمستوى الاحترافي في تنفيذ مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان على التكامل في القيادة والسيطرة.
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