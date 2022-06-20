إجراءات جديدة لدعم الموروث الوطني في الصحراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم المورث الوطني المرتبط بحياة الصحراء والمحافظة عليه، وقعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مذكرة تعاون مع نادي الإبل بهدف وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ونادي الإبل. وتأتي المذكرة لتحقق تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة في تفعيل السياحة البيئية ودعم الحماية والتنمية البيئية. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن مذكرة التعاون مع نادي الإبل تتضمن تعزيز التعاون لتحقيق استدامة وتنمية النظم البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ونادي الإبل، والتشجيع على الاستثمار وأفضل الممارسات المرتبطة بالسياحة البيئية مع الحفاظ على التوازن الأحيائي والتنوع التراثي الطبيعي. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن مذكرة التعاون مع نادي الإبل تتضمن تعزيز التعاون لتحقيق استدامة وتنمية النظم البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ونادي الإبل، والتشجيع على الاستثمار وأفضل الممارسات المرتبطة بالسياحة البيئية مع الحفاظ على التوازن الأحيائي والتنوع التراثي الطبيعي. أهداف مذكرة التعاون:





نشر المعرفة والتوعية في التنمية البيئية.



تعزيز الموروث الثقافي المرتبط بالإبل وحياة الصحراء.



العمل على دعم وتأهيل المجتمعات المحلية في مجال ريادة الأعمال.



تعزيز الاقتصاد المحلي والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.



تقديم برامج وأنشطة ثقافية وترفيهية قائمة على الموروث الوطني.



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