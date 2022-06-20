ضبط 95 مخالفة في محمية الإمام تركي الملكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس الأول، 95 مخالفة في المحمية، شملت «الدخول دون تصريح، والرعي الجائر، والتخييم في الأماكن الممنوعة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها». وبلغ متوسط المخالفة الواحدة خمسة آلاف ريال، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقا لنظام البيئة. يذكر أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظا علة الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من الاختلال البيئي، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية. يذكر أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظا علة الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من الاختلال البيئي، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية.

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