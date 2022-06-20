توقيف مواطن بحوزته 42.1 كجم حشيش

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وأوضحت المديرية في بيانها أمس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان بحوزته42.1 كجم من مادة الحشيش المخدر، و6,160 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.وأوضحت المديرية في بيانها أمس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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