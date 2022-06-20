تحويل سجن ياباني إلى فندق فخم

محمد بن مسعود - الدمام - هذا ليس السجن الأول الذي يتحول إلى فندق، لكن الشركة المعنية بتحويل سجن نارا الياباني القديم، أكدت أنها تريد أن يستمتع الذين يدخلونه بالإقامة ولا يفكروا بالهروب منه أبدًا، متعهدة بإعادة تحويل سجن نارا الذي يبلغ عمره قرنًا من الزمان إلى فندق فاخر من الدرجة الأولى، كاشفة في مؤتمر صحافي عقدته أخيرًا، عن المخطط الأولي «للفندق».

ووفقًا لصحيفة «أساهي شينبون» اليابانية، سيجري حسب المخطط تحويل 9 زنزانات انفرادية إلى غرفة ضيوف واحدة، وإنشاء إجمالي 48 غرفة في الطابقين الأول والثاني، مع ترتيب مباني الاحتجاز الخمسة على شكل مروحة، على أن يترك مبنى واحد كما هو، ليصبح متحفًا للضيوف والزوار.

وقد قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هوشنيو للمنتجعات» في المؤتمر الصحافي إن الشركة تخطط لفتح الفندق صيف 2024.