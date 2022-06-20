شمس الظهيرة تتعامد على 6 معابد اليوم في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أن عددًا من المعابد المصرية القديمة، سوف تشهد اليوم الثلاثاء بعض الظواهر الفلكية التي تتزامن مع حلول يوم الانقلاب الصيفي.

وقال أبوزيد ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس الإثنين، إن الظواهر الفلكية التي يجري رصدها بواسطة جمعيته، ستشهدها المعابد المصرية القديمة في خمس محافظات مصرية، مشيرًا إلى تعامد شمس الظهيرة لتنير ظلمة الغرف المقدسة داخل معابد دندرة في قنا، وإدفو في أسوان، وأبيدوس في سوهاج، وهيبس في الوادي الجديد، وذلك بجانب معبدي بتاح ورمسيس الثالث بمجموعة معابد الكرنك الفرعونية في محافظة الأقصر، وهما سيشهدان أيضًا غروب الشمس في يوم الانقلاب الصيفي من بين بوابات وأعمدة معابد الكرنك.