محمد بن مسعود - الدمام - حققت السويدية روت لينيا إنجيجارد لارسون رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة «غينيس»، عندما هبطت بالمظلة مؤخرًا عن عمر 103 أعوام و259 يومًا.
وقال المسؤول عن تسجيل الرقم القياسي من موسوعة غينيس، إن لارسون قفزت جنبًا إلى جنب مع خبير المظلات يواكيم جوهانسون، وكانت تستمع إلى أغنية «تراي يور وينغز».
وكشفت الموسوعة العالمية عن أن لارسون هبط بالمظلة للمرة الأولى عام 2020 عن عمر 102 عام، وذلك عندما قررت تحطيم الرقم القياسي لأكبر امرأة تقوم بقفزة بالمظلة.
وبعيدًا عن القفز بالمظلات، تحب لارسون قضاء الوقت مع عائلتها المكونة من 5 أبناء و19 حفيدًا و30 من أبناء أحفادها، حيث يستمتعون بحل الألغاز المتقاطعة والغناء.
وعندما قفزت لارسون في 29 مايو الماضي، حطمت الرقم القياسي السابق لقفز المظلة بواسطة امرأة، الذي حققته كاثرين كيتي هودجز في عام 2019 عن عمر 103 أعوام و129 يومًا، وفقًا لموسوعة «غينيس». في حين أن أكبر رجل قفز بالمظلة هو ألفريد آل بلاشك، الذي فعلها في عام 2020 عن عمر 103 أعوام و181 يومًا.
قد يهمك أيضاً :-
- تحويل سجن ياباني إلى فندق فخم
- شمس الظهيرة تتعامد على 6 معابد اليوم في مصر
- جورجيا تفتتح جسر الجوهرة الزجاجي
- الأولى في لبنان.. من ربة منزل إلى سائقة «توكتوك»
- حلم قديم وراء رفض زيدان تدريب سان جيرمان
كانت هذه تفاصيل خبر مسنة تحطم رقمًا قياسيًا للقفز بالمظلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.