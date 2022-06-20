حلم قديم وراء رفض زيدان تدريب سان جيرمان

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير صحفي فرنسي امس الاثنين كواليس رفض زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد تدريب باريس سان جيرمان.
ووفقا لإذاعة «مونت كارلو»، فإن زيدان كان يتفاوض مع سان جيرمان واقترب بالفعل من الموافقة على المهمة الباريسية حتى الساعات الأخيرة.
وأشارت إلى أن سان جيرمان كان على أعتاب إصدار بيان رسمي بالفعل حول التعاقد مع زيدان، لكن المدرب الفرنسي غير قراره في اللحظات الأخيرة.
وأوضحت أن زيدان شعر بتخوف من أن قطار تدريب المنتخب الفرنسي سيفوته، رغم أنه لم يحصل على تأكيدات بشأن رحيل المدرب ديدييه ديشامب عقب كأس العالم 2022.
وذكرت أن كون زيدان من أبناء مدينة مارسيليا، لم يلعب أي دور في رفضه لسان جيرمان باللحظات الأخيرة، حيث أن المدرب كان منفتحا على المهمة الفنية، ويتعامل باحترافية مع الأمر، كما أنه يرغب في تدريب يوفنتوس وبايرن ميونخ، بينما يرفض العمل الآن في إنجلترا.
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