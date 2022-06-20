إدارة برشلونة تعاند تشافي بشأن ديمبلي

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر مصير الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، معلقًا في «كامب نو» حتى الآن.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو الجاري، وزعمت تقارير أنه قريب من التوقيع مجانا مع تشيلسي.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، أكثر شخص يدعم تجديد عقد ديمبلي داخل جدران برشلونة.

وأشارت إلى أن دعم تشافي لديمبلي بدأ برفضه فسخ عقد اللاعب أو تجميده عقب الميركاتو الشتوي الماضي، عندما لم يوقع على العقد الجديد، رغم أن الإدارة كانت تريد الاستغناء عنه فورًا.

وأوضحت أن تشافي لا يزال يدعم ديمبلي، حيث طالب إدارة برشلونة برفع العرض المقدم للجناح الفرنسي من أجل التجديد، لكن مسؤولي البارسا لم يغيروا العقد المعروض على الطاولة.

وذكرت أن مفاوضات التجديد لم تحرز أي تقدم منذ أسابيع، كما أن إدارة برشلونة لا تنوي منح اللاعب الفرنسي أي عرض محسن.