جيرونا يعود إلــى الدرجة الأولـى

محمد بن مسعود - الدمام - عاد جيرونا الى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه تينيريفي 3-1 الأحد في إياب نهائي ملحق الدرجة الثانية، ليلحق بكل من ألميريا وبلد الوليد الى دوري الأضواء.

وبدا تينيريفي الأوفر حظًا للعودة الى الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2009-2010 بعدما عاد من ملعب جيرونا الكاتالوني بالتعادل السلبي ذهابًا في نهائي ملحق الصعود، لكن الضيف الذي حل سادسًا في نهاية الموسم مباشرة خلف منافسه، حطم أحلامه بالفوز عليه بثلاثة أهداف للأوروغوياني كريستيان ستواني (42 من ركلة جزاء) وخوسيه ليون (68 عن طريق الخطأ في مرماه) وأرناو مارتينيس (80)، مقابل هدف لكارلوس رويس أريناغا (59).

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