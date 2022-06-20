خطوة واحدة تفصل دي يونج عن مسرح الأحلام

محمد بن مسعود - الدمام - بات فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن برشلونة منفتح على بيع دي يونج، إذا حصل على عروض تتراوح من 80 إلى 100 مليون يورو، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفريق.

ويوافق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على بيع فرينكي دي يونج، وحدد برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، كبديل له.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريتشارد أرنولد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، أكد في مقطع فيديو مع مشجعي الشياطين الحمر، أن النادي لديه بالفعل أموال الصفقة ويعمل على حسمها، لكن هناك عقبات لا يمكن تفسيرها.

وأوضحت أن الأمر بأكمله صار الآن في يد دي يونج، الذي سينهي الصفقة إذا أراد الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد والعمل مجددًا مع المدرب إريك تين هاج.

وذكرت الصحيفة أن دي يونج يرغب في اللعب بدوري أبطال أوروبا، وإذا اضطر للموافقة على الانتقال إلى يونايتد، سيضحي بهذا الأمر.

كما أن دي يونج لن يضمن الحصول على لقب الدوري الإنجليزي مع المانيو أو التواجد في المربع الذهبي بالموسم المقبل، لأن البريميرليج بطولة تنافسية بشكل كبير، وتضم العديد من الفرق القوية.