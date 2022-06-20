10 جهات لخدمة الحجيج بطريق مكة

تعمل 10 جهات حكومية وخاصة على مبادرة طريق مكة؛ وهي إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في 5 دول.

وتشرف وزارة الداخلية على الجهات المشاركة، وهي وزارة الخارجية وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمديرية العامة للجوازات، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة علم.

وتستمر هذا العام في موسمها الرابع بعد أن توقفت خلال جائحة كورونا، حيث تشمل هذا العام باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش، حيث تهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بتخفيف عبء السفر عنهم وتسهيل إجراءات رحلة ضيف الرحمن بتخفيض المدة الزمنية التي يقضيها ضيف الرحمن في المطارات مترجمًا الجهود القائمة في المملكة.

في حين سبق كل ذلك جهود منسقين من الجهات المعنية إلى ترتيب وتجهيز المواقع والصالات مع دول الحجاج المستفيدين من المبادرة والاجتماع معهم في فترات مسبقة ومتكررة لإنجاح المبادرة والوصول إلى أعلى درجات التنسيق مع الجهات لتنفيذ المبادرة وتطبيق بالصورة المطلوبة.

الوزارات والجهات المشاركة

01 الداخلية.

02 الخارجية.

03 الحج والعمرة.

04 الصحة.

05 الهيئة العامة للطيران المدني.

06 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

07 الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

08 الجوازات.

09 برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

10 شركة علم.