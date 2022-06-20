الوديعة جاهز لاستقبال حجاج اليمن

رفع منفذ الوديعة الحدودي جاهزيته لاستقبال الحجاج، ومنذ أحداث اليمن انغلقت جميع المنافذ الحدودية مع المملكة باستثناء منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة شرقي منطقة نجران، الذي رفع جاهزيته وتم تشغيله على مدار 24 ساعة، كما تم تهيئة البنية التحتية لاستقبال الحجاج حيث يتم في السابق استقبال الحجاج في خيام خاصة بالجمارك تسع كل خيمة منها 400 حاج، تلى ذلك إنشاء مدينة خاصةً بالحجاج في مركز الوديعة الحدودي حيث تبعد عن المنفذ 14 كيلومترًا.

وافتتحت مدينة الحجاج في الوديعة - جنوب محافظة شرورة - المشروع، الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتم إنجازه بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين ريال، ويحتوي على صالتين للرجال والنساء، بكامل الخدمات، موزعة بين 34 غرفة للرجال، مع دورات مياه و20 غرفة للنساء مع دورات مياه ومسجدًا بسعة 500 مصل، وساحة لمواقف الحافلات كمرحلة أولى ولى، كما تم إضافة عدة منشآت في المرحلة الثانية حيث يتضمن تفاصيل المشروع، استراحات ومسطحات خضراء وغرف نوم مجانية للحجاج، إضافة إلى تهيئة وحدات ومراكز للجهات الأخرى المشاركة، ومن بينها مركز الحج والعمرة، ومكتب الوكلاء الموحد، والعيادة الطبية التي تشرف عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ومركز للتوعية الذي يديره فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والورشة المتنقلة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال رئيس بلدية الوديعة المهندس وليد لسلوم: تولى المملكة جل اهتمامها لخدمة حجاج بيت الله وتم إنشاء مدينة للحجاج من قبل بلدية الوديعة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة اليمن الشقيقة عبر منفذ الوديعة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية المشاركة بالتشغيل الموسمي للمدينة من المحافظة، الدفاع المدني، مديرية الشؤون الصحية، إضافة إلى عدد من القطاعات ذات العلاقه، بإتمام الخطوات والإجراءات اللازمة لخدمة الحجيج. كما أن أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية الوديعة تُشرف على المدينة بمرافقها كافة ومتابعة الخدمات المقدمة لقاصديها، وأتمت جميع التجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة بما يتضمن تجهيز مقرات للإدارات الحكومية ليتمكن ممثلوها من تنفيذ مهامهم في خدمية الحجيج، وتكليف لجنة خاصة من البلدية تشرف على المدينة على مدار الساعة، وتخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية يشرف عليها أطباء وممرضون للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن.

وفي عام 2017 تم تجهيز منفذ الوديعة لاستقبال الحجاج من دولة اليمن الشقيقة وجرى تنفيذ مشروع المسار العاجل لتطوير وتحسين المنفذ وتهيئته للعاملين من خلال إعادة سفلتة وتهيئة وإنارة وتخطيط اللوحات الترحيبية والتوديعية بمسافة 1.2 كلم وعرض كل مسار ثمانية أمتار، يربط الجمهورية اليمنية بالمملكة وهو من أفضل الطرق الدولية على مستوى طرق الربط بين المملكة والدول المجاورة حيث تم تهيئته بشكل تام.

وتمت توسعة المسارات وتخصيص مسار للشاحنات وعمل رصيف للمشاة وأبراج إنارة وسارية للعلم بارتفاع ستة عشر مترًا مع إنارة وإعادة سفلتة لجميع الساحات الجمركية وزراعة عيون القطط وتركيب 23 مروحة رذاذ للترطيب في جميع أنحاء المنفذ، وقد نالت استحسان المسافرين.

كما تضمنت الأعمال إنشاء خيمتين بمواصفات أوروبية مقاومة لعوامل التعرية وسرعة الرياح والأمطار مزودة بمكيفات دولابية وإضاءة عالية الجودة وعمل مدخل خاص لإدارة الجمارك وإنشاء مجمع دورات مياه حديثة بمواصفات فندقية للرجال والنساء، وكذلك إنشاء مساحة 4000 متر مخصصة للشاحنات والباصات مزودة بأفضل أنواع الأسفلت ومحاطة بالبلدورات والأرصفة، وإنشاء ساريتين للعلم في البوابة الشمالية والبوابة الجنوبية بارتفاع 16مترًا بهما كشافات ليلية.