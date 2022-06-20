الارشيف / اخبار السعوديه

تسمم جماعي من وجبة شاورما

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10 جهات لخدمة الحجيج بطريق مكة

تعمل 10 جهات حكومية وخاصة على مبادرة طريق مكة؛ وهي إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية 2030، وذلك في 5 دول.وتشرف وزارة...

791e7447b7.jpgبنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني
98905eefc3.jpg21 ذو القعدة 1443 هـ

الوديعة جاهز لاستقبال حجاج اليمن

رفع منفذ الوديعة الحدودي جاهزيته لاستقبال الحجاج، ومنذ أحداث اليمن انغلقت جميع المنافذ الحدودية مع المملكة باستثناء منفذ الوديعة...

icon-byline.pngنجران: حسين الحامد
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

اليوم أطول يوم على الكرة الأرضية

أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أمس، دخول الانقلاب الصيفي Summer Solstice، اليوم الثلاثاء، وفيه تتعامد الشمس مع مدار...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

22 مشروعا تطويريا للطرق

كشف فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لـ«دوت الخليج»، تنفيذ نحو 22 مشروعًا تطويريًا في الأحساء، منها مشاريع تنفيذ، وصيانة جذرية،...

icon-byline.pngالدمام: عدنان الغزال
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

الصحة تبرر قرارها بالاستمرارُ في تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية

أكدَتْ وزارةُ الصحةِ أنَّ ارتداءَ الكِمَامَةِ بشكلٍ مستمرٍّ في المرحلةِ الحاليةِ يُسهمُ في حماية المنشآت الصحية من خطر حدوث...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

بعد ارتفاعها وتباينها.. الشورى يطالب التجارة بمراقبة أسعار السلع التموينية

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات «الرقابية والإجرائية» لرصد أسعار السلع،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

الأمير بدر بن سلطان يتفقد استعدادات الجهات المعنية بالحج

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

الخطوط السعودية: إنزلاق طائرة بعد هبوطها في مطار مانيلا ولا إصابات

أعلنت الخطوط السعودية أن طائرتها من نوع بوينج 777 والتي كانت متجهة من الرياض إلى مانيلا، تعرضت بعد هبوطها في مطار نينوي أكينو الدولي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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