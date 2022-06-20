تسمم جماعي من وجبة شاورما

10 جهات لخدمة الحجيج بطريق مكة تعمل 10 جهات حكومية وخاصة على مبادرة طريق مكة؛ وهي إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في 5 دول.وتشرف وزارة... بنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني بنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

الوديعة جاهز لاستقبال حجاج اليمن رفع منفذ الوديعة الحدودي جاهزيته لاستقبال الحجاج، ومنذ أحداث اليمن انغلقت جميع المنافذ الحدودية مع المملكة باستثناء منفذ الوديعة... نجران: حسين الحامد نجران: حسين الحامد 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

اليوم أطول يوم على الكرة الأرضية أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أمس، دخول الانقلاب الصيفي Summer Solstice، اليوم الثلاثاء، وفيه تتعامد الشمس مع مدار... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

22 مشروعا تطويريا للطرق كشف فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لـ«دوت الخليج»، تنفيذ نحو 22 مشروعًا تطويريًا في الأحساء، منها مشاريع تنفيذ، وصيانة جذرية،... الدمام: عدنان الغزال الدمام: عدنان الغزال 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

الصحة تبرر قرارها بالاستمرارُ في تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية أكدَتْ وزارةُ الصحةِ أنَّ ارتداءَ الكِمَامَةِ بشكلٍ مستمرٍّ في المرحلةِ الحاليةِ يُسهمُ في حماية المنشآت الصحية من خطر حدوث... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

بعد ارتفاعها وتباينها.. الشورى يطالب التجارة بمراقبة أسعار السلع التموينية طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات «الرقابية والإجرائية» لرصد أسعار السلع،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

الأمير بدر بن سلطان يتفقد استعدادات الجهات المعنية بالحج تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

الخطوط السعودية: إنزلاق طائرة بعد هبوطها في مطار مانيلا ولا إصابات أعلنت الخطوط السعودية أن طائرتها من نوع بوينج 777 والتي كانت متجهة من الرياض إلى مانيلا، تعرضت بعد هبوطها في مطار نينوي أكينو الدولي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

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