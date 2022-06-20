تسمم جماعي من وجبة شاورما

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10 جهات لخدمة الحجيج بطريق مكة
تعمل 10 جهات حكومية وخاصة على مبادرة طريق مكة؛ وهي إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في 5 دول.وتشرف وزارة...
الوديعة جاهز لاستقبال حجاج اليمن
رفع منفذ الوديعة الحدودي جاهزيته لاستقبال الحجاج، ومنذ أحداث اليمن انغلقت جميع المنافذ الحدودية مع المملكة باستثناء منفذ الوديعة...
اليوم أطول يوم على الكرة الأرضية
أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أمس، دخول الانقلاب الصيفي Summer Solstice، اليوم الثلاثاء، وفيه تتعامد الشمس مع مدار...
22 مشروعا تطويريا للطرق
كشف فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لـ«دوت الخليج»، تنفيذ نحو 22 مشروعًا تطويريًا في الأحساء، منها مشاريع تنفيذ، وصيانة جذرية،...
الصحة تبرر قرارها بالاستمرارُ في تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية
أكدَتْ وزارةُ الصحةِ أنَّ ارتداءَ الكِمَامَةِ بشكلٍ مستمرٍّ في المرحلةِ الحاليةِ يُسهمُ في حماية المنشآت الصحية من خطر حدوث...
بعد ارتفاعها وتباينها.. الشورى يطالب التجارة بمراقبة أسعار السلع التموينية
طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات «الرقابية والإجرائية» لرصد أسعار السلع،...
الأمير بدر بن سلطان يتفقد استعدادات الجهات المعنية بالحج
تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك...
الخطوط السعودية: إنزلاق طائرة بعد هبوطها في مطار مانيلا ولا إصابات
أعلنت الخطوط السعودية أن طائرتها من نوع بوينج 777 والتي كانت متجهة من الرياض إلى مانيلا، تعرضت بعد هبوطها في مطار نينوي أكينو الدولي...
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