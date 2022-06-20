اليوم أطول يوم على الكرة الأرضية

أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أمس، دخول الانقلاب الصيفي Summer Solstice، اليوم الثلاثاء، وفيه تتعامد الشمس مع مدار السرطانTropic of Cancer، معلنة عن أطول يوم على الكرة الأرضية هذا العام، وستكون الشمس غداً في أعلى موضع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عند خط عرض 23.5 شمال، أي تكون متعامدة في مدار السرطان، وفي هذه الفترة تصبح الدائرة القطبية الشمالية مضاءة بضوء الشمس بصورة متواصلة لمدة 24 ساعة لمدة 11 أسبوع، بينما الدائرة القطبية الجنوبية لا ترى ضوء الشمس لمدة 11 أسبوع متواصلة.

وأبان عشقي، أن اليوم، ستبدأ الشمس في هجرتها جنوبا ليبدأ طول النهار في التناقص حتى تتعامد الشمس مع خط الاستواء معلنة بداية فصل الخريف في 21 أو 22 من شهر سبتمبر، أي في برج الميزان، عندها يتساوى طول الليل والنهار.