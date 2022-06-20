22 مشروعا تطويريا للطرق

كشف فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لـ«دوت الخليج»، تنفيذ نحو 22 مشروعًا تطويريًا في الأحساء، منها مشاريع تنفيذ، وصيانة جذرية، ومبادرات لرفع مستوى السلامة على الطرق، مؤكدة أن الأحساء تعتبر من أبرز محافظات المنطقة الشرقية، نظرًا لمًا تتمتع به المحافظة من أهمية اقتصادية وسياحية متميزة.

وأكد فرع الوزارة، السعي المستمر نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف للوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا؛ مع استمرار ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق؛ حيث تعد المملكة الأولى عالميًا في ترابط شبكة الطرق؛ كما تسعى الوزارة عبر برامجها النوعية لتعزيز جودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة. تطوير بالواحة • 5 مشاريع، تشمل إنشاء وإصلاح طرق بطول 328 كيلومترًا.

• 5 جسور، ويبلغ متوسط نسب الإنجاز بمشاريع التنفيذ 54.63 %، وهي:

01 تقاطع كلية المعلمين الواقع على الضلع الجنوبي من طريق الأحساء الدائري، وتم الانتهاء من تنفيذه خلال الفترة الماضية.

02 استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من طريق الظهران - العقير - سلوى.

03 استكمال الأعمال التكميلية بطريق بقيق الأحساء، وتشمل إنشاء معبر جمال وجسر دوران للخلف.

04 مشروع استكمال ازدواج طريق الظهران العقير سلوى 12.5 كيلومترًا.

05 إصلاح وتطوير عدد من الطرق بواحة الأحساء. دورانات نظامية • يجري تنفيذ 8 مشاريع صيانة للجذرية بالمحافظة، تشمل إصلاح طرق بطول 473 كيلومترًا، وتشتمل: 01 إصلاح طريق حرض - الهفوف.

02 طريق الخرج - حرض - البطحاء بمواقع متفرقة.

03 إصلاح طريق البطحاء – سلوى

04 إصلاح طريق حرض- البطحاء بمواقع متفرقة.

05 إصلاح طريق الأحساء الدائري.

06 إصلاح طريق الهفوف- خريص.

07 إصلاح طريق الهفوف - النعيرية بمواقع متفرقة.

08 إصلاح طريق الهفوف - بقيق (العضيلية) بمواقع متفرقة مع تنفيذ دورانات نظامية على طريق دائري الأحساء.