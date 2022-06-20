الصحة تبرر قرارها بالاستمرارُ في تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية

أكدَتْ وزارةُ الصحةِ أنَّ ارتداءَ الكِمَامَةِ بشكلٍ مستمرٍّ في المرحلةِ الحاليةِ يُسهمُ في حماية المنشآت الصحية من خطر حدوث تفشيات لعدوى تنفسية بين الممارسين الصحيين والزوار والمرضى، مما يؤثر على صحتهم، أو الخِدْمَاتِ المقدمةِ في تلك المنشآت. وشَدَّدَتِ " الصحةُ" على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكِمَامَةِ داخل المنشآت الصحية،وذلك بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) ، مشيرةً إلى أنَّ ارتداءَ الكِمَامَةِ يُسهمُ في خفضِ نسبة انتقال عدوى الأمراض التنفسية، ومنها (كوفيد19) والإنفلونزا بمعدلات عالية، وخاصة في الأماكن التي يحتملُ وجود مرضى مصابين فيها، داعيةً الجميع إلى التواصل مع مركز اتصال صحة (937)؛ للحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا،وذلك على مدار الساعة. وكانت "دوت الخليج" قد انفردت بنشر خبر بعنوان "إلزام القطاع الخاص الصحي بارتداء الكمامات" حيث ألزمت فيه الوزارة المنشآت الصحية الخاصة بالاستمرار في اشتراط لبس الكمامة داخل المنشآت الصحية للعاملين والزوار طوال تواجدهم في المنشأة، وذلك مع استمرار اشتراط التحقق من حالة التحصين في توكلنا للعاملين والزوار عند دخولهم المنشآت، لحين إشعار آخر.



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