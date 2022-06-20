محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط سماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن. ونشرت الأمانة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة المكان. وقالت الأمانة: “صادرنا المضبوطات.. وأوصدنا الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل”. وأضافت: “روائح تعفن اللحوم تقود 14 جهة حكومية للإطاحة بسماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط الرياض”. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر روائح تعفن اللحوم تقود 14 جهة للإطاحة بسماسرة مطعم بخاري في الرياض “فيديو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.