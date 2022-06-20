شاهد.. المدون السياحي عبد الرحيم السحيمي: هذا أكثر شيء يبحث عنه السائح السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
كشف المدون السياحي والمهتم بالسفر عبد الرحيم السحيمي، اليوم، غن أكثر شيء يبحث عنه السعوديون في السفر للخارج.
وأضاف في تصريحات لـ برنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن الأمان، هو أول شيء يبحث عنه السائح السعودي، ثم المطاعم الحلال.
وأوضح أن المملكة تشهد نقلة غير معهود في عالم السياحة، مشيرا إلى أنه زار العلا قبل 5 سنوات من الآن، وعاد إليها مؤخرا، متابعا: “فرق شاسع جدا، ولديهم فعاليات وأجواء لا توصف”.
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