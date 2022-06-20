قرار تنظيمي .. تعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام

صدر يوم الاحد 20 حزيران/ يونيو 2022م، بالعاصمة صنعاء، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابوراس، بتعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر (الميثاق نت)فيما يلي نصه :

قـــرار رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام رقـــم ( 7 ) لسنة 2022م

بتعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام.

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

– بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

– ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1): يُعين الأخ / محمد عبدالوهاب عقيل مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام .

ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 21 / ذوالقعده / 1443هـ

الموافق 20 / يونيو / 2022م

صادق بن امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام