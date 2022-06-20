‏ استشاري أمراض معدية: نتوقع ارتفاع لأعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
قال استشاري أمراض معدية حوراء البيات، “إننا نشهد الآن فترة التعايش مع الفيروس، متوقعة زيادة في الإصابات الفترة القادمة بسبب الإجازة والتجمعات”.
وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية” أن ارتفاع أعداد المحصنين دفعت وزارة الصحة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية وعدم الإعلان عن ارتداء الكمامة في المناطق.
وأردفت: “نحن الآن نعيش فترة التعايش مع الفيروس كأي فيروس آخر مثل الإنفلونزا وغيره”.
وأشارت إلى أن الإجازة الصيفية ستبدأ خلال أسابيع، وبالتالي من المتوقع زيادة الإصابات مع زيادة التجمعات “لذلك لا يجب التهاون برفع الإجراءات الاحترازية، ويجب الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وتعقيم اليدين باستمرار مع الالتزام بالمسافات”.
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