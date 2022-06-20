شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلَ رئيسِ هيئةِ حقوقِ الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض اليوم, سفيرَ بعثةِ الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

وجرى - خلال الاستقبالِ- بحثُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراضُ أوجهِ التعاونِ الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وسبل تنميتها تعزيزها.

وتَطَرَّقَ الجانبان إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.