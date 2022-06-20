شكرا لقرائتكم خبر عن بينها قطار الحرمين.. نائب أمير مكة يتابع جاهزية خدمات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تصل مساحة مجمع صالات الحج والعمرة الإجمالية إلى 510 آلاف متر مربع

- الاطلاع على سير العمل والخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن

- 40 مصلى في منطقة البلازا

- 20 استراحة مكيفة بمنطقة البلازا لتكون منطقة انتظار مريحة للحجاج

وقف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية, ميدانياً اليوم، على جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز والمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن لحج 1443هــ، يرافقه وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة, ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي, والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبو عباة ومسؤولو الجهات ذات العلاقة.

واستهل جولته بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، اطلع خلالها على سير العمل والخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، ثم تفقد الطريق المؤدي لمجمع صالات الحج والعمرة والأعمال التحسينية ومعالجة التلوث البصري على مسار الطريق وبوابتَيْ الدخول 14 - 17 ومواقف الحافلات.

‏واستمع إلى شرح عن مشروع مواقف النقابة العامة ومشروع البينالي الإسلامي, واطمأن على جاهزية مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار وما يقدمه من تسهيلات لتكون رحلة الحاج أكثر راحة.

كما اطلع سموه على الأعمال التحسينية في منطقة البلازا التي أنشِئ وجُهِّز خلالها 20 استراحة مكيفة لتكون منطقة انتظار مريحة للحجاج خلال مرحلة توجيههم إلى منطقة الحافلات التي تنقلهم للمشاعر المقدسة, وتصل مساحتها إلى 1200 م2, فيما تستوعب الصالة الواحدة 300 مسافر.

فيما شملت الجولة أيضًا زيارة مواقع الجهات الحكومية التي تعمل على استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع. ثم توجه سموه إلى منطقة فرز الحافلات في الصالة رقم (1) واستمع إلى شرح عن آلية العمل فيها.

وتصل مساحة مجمع صالات الحج والعمرة الإجمالية إلى 510 آلاف متر مربع تشمل صالات السفر بالمجمع والمنطقة العامة (البلازا)، حيث هُيِّئت 14 صالة سفر لاستقبال ضيوف الرحمن, ويوجد بها (288) منصة لإنهاء إجراءات السفر, و(210) منصات للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور للحقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى. كما يتوفر بالمجمع (116) موقفاً للحافلات، وتتسع ساحة وقوف الطائرات في المجمع إلى (26) طائرة في وقت واحد.

كما يتوفر في المجمع 40 مصلى في منطقة البلازا, إضافة إلى المصلى الرئيس الذي يستوعب 5 آلاف مصلي.

ويوجد في المجمع مستوصف مجهز بالكامل وثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة. وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 45 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى42 ألف راكب ايضاً.

ثم توجه سموه إلى محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, واستقل رحلة من جدة إلى مكة المكرمة اطلع خلالها على الإمكانات التي يوفرها المطار عبر ارتباطه بمحطة قطار الحرمين, مما يسهم في توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم إلى المشاعر المقدسة لتأدية مناسكهم بكل طمأنينة وراحة، حيث سُخِّر 35 قطاراً سعة كل قطار 417 راكباً تزيد لتصل إلى اكثر من 800 راكب لنقل ضيوف الرحمن بين جدة ومكة المكرمة بواقع 30 رحلة يومياً خلال موسم حج هذا العام.

عقب ذلك، توجه الأمير بدر بن سلطان إلى المشاعر المقدسة, وزار مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة الرامي لتطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري بالمشاعر المقدسة، الرامية إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة.

ويحوي المشروع الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع: مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين، وتطوير دورات المياه الحالية وإنشاء دورات مياه جديدة, إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه.

كما يحوي المشروع: مناطق خضراء وجلسات إضافة لنقاط بيع مطاعم، وعمل منظومة إرشادية، ومنصات لقنوات التلفزيون، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية التي تخدم الحاج والزائر.