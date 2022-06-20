محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
دعت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، اليوم الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بتسوير الأراضي.
وأوضحت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” “أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد تاريخ 2022/7/1م يعرضك للغرامات والجزاءات الواردة في لائحة المخالفات البلدية”.
وأوضحت أن التسوير سيكون إلزاميا بعد 10 أيام من الآن، مشيرة إلى أن تكلفة المخالفات 100 ريال لكل متر طولي وتتكرر المخالفة في حال عدم التسوير.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه عاجل من «الشؤون القروية والإسكان» للمواطنين بشأن تسوير الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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