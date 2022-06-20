الحكم بالسجن 22 شهرًا على صامويل إيتو مع إيقاف التنفيذ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قضت محكمة الجنايات في مدينة برشلونة بإسبانيا بسجن صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وأسطورة الكاميرون السابق، لمدة 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فالكاميروني وافق على العقوبة الصادرة ضده من قبل القضاء الإسباني، وذلك على خلفية تهربه الضريبي. وتم توقيع العقوبة على اللاعب بسبب عدم سداد الضرائب المستحقة عليه في إسبانيا خلال الفترة التي ارتدى فيها قميص النادي الكتالوني من 2006 إلى 2009. وأشارت الصحيفة الإسبانية أن إيتو لن ينفذ تلك العقوبة وستكون مع إيقاف التنفيذ، لأن القانون الإسباني ينص على إيقاف تنفيذ العقوبات ذات المدة أقل من العامين، للأشخاص الذين لا يمكلون سجل إجرامي. ومن المقرر أن يدفع رئيس الاتحاد الكاميروني مبلغ مليون و800 ألف يورو في 4 جرائم مختلفة بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي منها. أخبار قد تهمك وطلب النائب العام في إسبانيا توقيع عقوبة حبس على صامويل إيتو قدرها 4 سنوات، ولكن المحكمة قضت بسجنه 22 شهرًا فقط مع إيقاف التنفيذ.

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