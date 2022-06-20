تنمية الأفلاج يقيم معرضاً تشكيلياً لـعرض أكثر من 130 لوحة فنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بالخالدية معرض “الفن التشكيلي الأول لرسامات الأفلاج” والذي استهدف المهتمات بمجال الفن التشكيلي في المحافظة.

احتضن المعرض الذي اقيم على مدار ثلاثة أيام أكثر من 130 لوحة فنية من أعمال “20” فنانة تشكيلية في المحافظة بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للمواهب الفنية الأخرى بالمشاركة والحضور كما اقيم على هامش المعرض بعض الفعاليات والفقرات المتنوعة مثل تدشين مبادرة (الوقاية آمان ) التي تعرف بإجراءات الأمان لمنع حرائق المركبات وفي ختام المعرض كرمت الجهات المشاركة والمتطوعين .

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يشار الى أن المعرض يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة ويهدف إلى اكتشاف وإبراز المواهب الفنية والتعريف بها، والنهوض بالذوق الفني ، ونشر الثقافة البصرية بين افراد المجتمع المحلي .