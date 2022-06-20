محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نظم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بالخالدية معرض “الفن التشكيلي الأول لرسامات الأفلاج” والذي استهدف المهتمات بمجال الفن التشكيلي في المحافظة.
احتضن المعرض الذي اقيم على مدار ثلاثة أيام أكثر من 130 لوحة فنية من أعمال “20” فنانة تشكيلية في المحافظة بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للمواهب الفنية الأخرى بالمشاركة والحضور كما اقيم على هامش المعرض بعض الفعاليات والفقرات المتنوعة مثل تدشين مبادرة (الوقاية آمان ) التي تعرف بإجراءات الأمان لمنع حرائق المركبات وفي ختام المعرض كرمت الجهات المشاركة والمتطوعين .
أخبار قد تهمك
يشار الى أن المعرض يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة ويهدف إلى اكتشاف وإبراز المواهب الفنية والتعريف بها، والنهوض بالذوق الفني ، ونشر الثقافة البصرية بين افراد المجتمع المحلي .
كانت هذه تفاصيل خبر تنمية الأفلاج يقيم معرضاً تشكيلياً لـعرض أكثر من 130 لوحة فنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.