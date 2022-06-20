أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع مطار جازان الجديد

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد بجازان الجاري تنفيذه حالياً.
والتقى سمو أمير المنطقة في مستهل الجولة بالقائمين على المشروع من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني والشركات المنفذة للمشروع، مستمعًا لشرح مفصل من مدير المشروع الدكتور سالم شعيب عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ “٥٠،١٣٤،١٥٥”متراً مربعاً، وصمم ليخدم “٢،٤٠” مليون راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر بكل بوابة جسرين ليكون إجمالي عدد الجسور “١٠” جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.
واطّلع سموه والحضور على ما يشتمل عليه مشروع مطار الملك عبدالله بجازان الجديد من مرافق تتضمن صالة الركاب والصالة الملكية والمباني الخدمية ومواقف السيارات والمرافق الخدمية والاستثمارية و محطة التبريد ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وخزان المياه ومبنى الطاقة.
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ووقف سموه ميدانياً على نسب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد موجها بأهمية مضاعفة وتضافر الجهود وتذليل جميع الصعاب، بما يسهم في سرعة انجاز المشروع وفق الخطط والآليات المعدة لذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، والمدير العام لمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان مبارك بن محمد الشهراني، ونائب مدير مشروع مطار الملك عبدالله الدولي الجديد المهندس مشاري المالحي وعدد من المسؤولين.
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