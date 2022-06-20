بايدن: «العالم يعيش مرحلة قاتمة بسبب حرب روسيا على أوكرانيا»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إن العالم وصل لمرحلة قاتمة بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 مليون نازح في العالم وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأكد “بايدن” في تصريحات صحفية، أن أمريكا تجدد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق حلول مستدامة لدعم اللاجئين بما في ذلك إعادة توطينهم.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالانخراط في الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح وإنهاء النزاعات المستمرة.

على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يستبعد القيام بزيارة إلى أوكرانيا في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي قريبا.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في نزوح الملايين من “كييف” ومختلف البلدان الأخرى، فيما يعاني العالم من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار على إثرها.

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وتواجه الدول الإفريقية تحديدا نقصا في الحبوب، حيث كانت تعتمد على المواد المصدرة من أوكرانيا، التي باتت موانئها محاصرة في الوقت الراهن.