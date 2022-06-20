“الأرصاد” تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الاثنين)، تقريراً عن حالة الطقس المتوقعة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، خلال موسم الحج لهذا العام.

وأشار المركز إلى زيادة معدل درجات الحرارة في مكة المكرمة بربع درجة مئوية، والمدينة المنورة بنصف درجة مئوية عن المعدل، مبيناً أن موسم حج هذا العام يصادف شهر يوليو الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

ونوه إلى أن الفرصة مهيأة إلى تكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.