أول تعليق من الزمالك على تجاوز بن شرقي مع فيريرا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أثار المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك المصري، جدلاً كبيراً عقب استبداله في مباراة القمة أمام الأهلي، أمس الأحد.

وكان البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، قرر إخراج بن شرقي من المباراة قبل نهايتها بثلاث دقائق، والدفع باللاعب الشاب سيف فاروق جعفر بدلاً منه.

وظهر بن شرقي غاضباً لحظة استبداله، وتحدث مع زميله محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الزمالك بنوع من العصبية معترضاً على القرار، وأثناء خروجه من الملعب رفض اللاعب المغربي مصافحة فيريرا وأبدى تذمراً واضحاً.

ومن جانبه قال أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، أن أشرف بن شرقي لم يتجاوز.

وتابع: “لقطة أشرف بن شرقي مع فيريرا لم يكن بها تجاوزاً فهو لم يتلفظ بأي ألفاظ أو يركل شيئاً، والمدرب وجه الشكر لكل اللاعبين في غرفة الملابس”.

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وأكمل: “إذا قرر أشرف بن شرقي الاستمرار في مصر، سيكون متواجداً مع الزمالك”.

وأتم: “أشرف بن شرقي يلعب باحترافية لآخر دقيقة، وقال لنا لن ألعب في مصر إلا لنادي الزمالك”.

واعتبر الإعلامي كريم حسن شحاتة، رد فعل بن شرقي غير مبرر، حيث قال: “كل شيء كان جيداً بالنسبة للزمالك في المباراة، ولكن اللقطة الوحيدة السيئة كانت عند تغيير أشرف بن شرقي”.

وأردف: “ما فعله أشرف بن شرقي عيب وليس له داع، ويجب معاقبته من إدارة الزمالك لفرض الالتزام داخل الفريق”.

فيما علق إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادي القاهري سابقاً، على هذه الواقعة، قائلاً: “لم يكن أحد يستطيع استبدال أشرف بن شرقي غير فيريرا، شخصية فيريرا تجبر اللاعبين الكبار على احترام قراراته حتى لو كانت هناك بعض الانفعالات، وهذا أمر يعد إضافة كبيرة لنادي الزمالك”.

وكان الأهلي تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما في مباراة القمة المصرية 124، باللقاء المؤجل من الجولة عشرين لبطولة الدوري المصري.