اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع وفد رفيع المستوى من مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) برئاسة السفير كيرات ساريباي المدير التنفيذي لسكرتارية المؤتمر.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، والارتقاء به إلى آفاق أرحب من التحالف الوثيق في دعم الأمن والسلام والتسامح والتنمية المستدامة في القارة الآسيوية والعالم أجمع، مثمنًا جهود جمهورية كازاخستان في دعم المنتدى على مدى العقود الثلاثة الماضية، ودورها كرئيس حالي في تطوير آلياته وأنشطته.

من جانبه، أشاد السفير كيرات ساريباي بدور مملكة البحرين في توطيد أواصر الصداقة والشراكة بين الدول الآسيوية على أسس من الثقة والاحترام المتبادل، والتعاون البناء في مختلف المجالات، ومبادراتها الإنسانية الرائدة في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان.