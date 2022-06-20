الخطوط السعودية: إنزلاق طائرة بعد هبوطها في مطار مانيلا ولا إصابات

بعد ارتفاعها وتباينها.. الشورى يطالب التجارة بمراقبة أسعار السلع التموينية طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات «الرقابية والإجرائية» لرصد أسعار السلع،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

الأمير بدر بن سلطان يتفقد استعدادات الجهات المعنية بالحج تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

الداخلية: رفع تعليق سفر المواطنين إلى إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

5 مراحل لإنهاء إجراءات حجاج طريق مكة يواصل فريق مبادرة طريق مكة في مطار دكا، إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر عدد من الكوادر الوطنية، رجالًا ونساءً، على... بنغلاديش: أحمد الجهني بنغلاديش: أحمد الجهني 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

طباخ التمر يطل والحرارة تلامس الـ 50 مئوية توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار موجة الحر على معظم مناطق المملكة، وارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين «3» و «5» درجات... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

6 أشهر مهلة لإنهاء الدعاوى أمام الهيئات العمالية أمهلت هيئات تسوية الخلافات العمالية مدة 6 أشهر، لإنهاء جميع الدعاوى العمالية المقيدة لديها، على أن تحال بعد ذلك إلى المحاكم... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

أسعار الحبوب والاحتكار يهددان الزراعة حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 تحديًا تواجه القطاع الزراعي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، من... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

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