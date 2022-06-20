الخطوط السعودية: إنزلاق طائرة بعد هبوطها في مطار مانيلا ولا إصابات

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بعد ارتفاعها وتباينها.. الشورى يطالب التجارة بمراقبة أسعار السلع التموينية
طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات «الرقابية والإجرائية» لرصد أسعار السلع،...
الأمير بدر بن سلطان يتفقد استعدادات الجهات المعنية بالحج
تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك...
الداخلية: رفع تعليق سفر المواطنين إلى إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال...
5 مراحل لإنهاء إجراءات حجاج طريق مكة
يواصل فريق مبادرة طريق مكة في مطار دكا، إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر عدد من الكوادر الوطنية، رجالًا ونساءً، على...
طباخ التمر يطل والحرارة تلامس الـ 50 مئوية
توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار موجة الحر على معظم مناطق المملكة، وارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين «3» و «5» درجات...
6 أشهر مهلة لإنهاء الدعاوى أمام الهيئات العمالية
أمهلت هيئات تسوية الخلافات العمالية مدة 6 أشهر، لإنهاء جميع الدعاوى العمالية المقيدة لديها، على أن تحال بعد ذلك إلى المحاكم...
أسعار الحبوب والاحتكار يهددان الزراعة
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 تحديًا تواجه القطاع الزراعي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، من...
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