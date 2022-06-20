آل عطيف يوقع إتفاقية إستضافة المناحل الإيضاحية النموذجية في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - يحيى الفيفي_جازان وقع مدير عام فرع وزاره البيئه والمياه والزراعه بمنطقه جازان المهندس / محمدبن علي آل عطيف في مكتبه بمقر الفرع اتفاقية لإستضافة المناحل الايضاحية النموذجية في إطار مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وذلك مع النحال يحيى علي حكمي والنحال أسامة إبراهيم عسيري لاستضافة المناحل الايضاحية النموذجية و لنشر تقنيات تربية النحل الحديثة وممارسات الإدارة السليمة للمناحل وإيضاحها على نحو عملي وعلى امتداد سلاسل القيمة.

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