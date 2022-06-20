الرئيس الأوكراني: العالم سيواجه أزمة غذاء عالمية حال استمرار الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن الغزو الروسي عطل نحو نصف اقتصاد بلاد، وهو ما ينذر بأزمة غذاء عالمية.

وأوضح في كلمة وجهها للاتحاد الإفريقي، أن الأزمة الغذائية العالمية ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة، على حد وصفه.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى وجود مفاوضات صعبة تجرى حاليا لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية بهدف تصدير الحبوب.

وأكدت أوكرانيا في وقت سابق أنه فقدت أكثر من 40 مليون طن من إنتاج الحبوب هذا العام بسبب الحرب الروسية، مشيرة إلى أن الوضع يزاد خطورة.

وأوضح أن الحرب منعت تصدير أكثر من 25 مليون طن من القمح، داعية إلى ضرورة التوصل لحلول لفتح الموانئ.