‏⁧‫أميـرالحـدود الشماليـة‬⁩ يلتقي مدير عام الجوازات

محمد بن مسعود - الدمام - ‏التقى صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩ أمير منطقة ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ بمكتبه في الإمارة اليوم معالي مدير عام ⁧‫الجوازات‬⁩ الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للمنطقة وتفقد آلية العمل في جوازات منفذ جديدة عرعر،والوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم والتأكد من انسيابية دخولهم لأراضي المملكة.

‏وأشاد سموّه بما يقوم به العاملون بالجوازات في منفذ جديدة عرعر لخدمة ضيوف الرحمن، داعياً لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة لضيوف الرحمن، ‏مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين.

‏من جهته أعرب معالي مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسموه على حرصه ومتابعته لأعمال الجوازات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مؤكداً أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافد الجوية والبرية والبحرية وتقديم أرقى الخدمات لهم.