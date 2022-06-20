مصر.. بيان رسمي لجامعة المنصورة بعد ذبح طالبة أمام المارة

محمد بن مسعود - الدمام - تصدر هاشتاق جامعة المنصورة الترند في المملكة، بعد تصدره في مصر وعدد من الدول العربية، عقب انتشار فيديو بشع لذبح طالبة أمام الجامعة على يد زميلها.

وعبّر آلاف المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم وغضبهم من الواقعة المروعة، مطالبين بإعدام القاتل في أسرع وقت ليكون عبرة لغيره.

وفي أول تعليق لها، كشفت جامعة المنصورة في بيان صادر عنها أن ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد طلاب جامعة المنصورة بالتعدى على زميلته بآلة حادة، وقع خارج أسوار الجامعة.

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وأكدت جامعة المنصورة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من أحد البوابات وتم القبض فورا على المعتدى من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة.

وأهابت جامعة المنصورة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره حول الحادث حتى لاتثير الذعر بين الطلاب وأسرهم.

واهتزت مصر اليوم الإثنين على وقع جريمة بشعة، شهدتها جامعة المنصورة، إثر إقدام طالب على قتل زميلته ذبحًا أمام المارة وأمام باب الجامعة.