هل يسبب تسارع نبضات القلب نزيفا في الأنف؟.. استشاري يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إن تسارع نبضات القلب لا يسبب عادةً نزيف في الأنف، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك سبب آخر لنزيف الأنف يمكن معرفته عن طريق طبيب الأنف.

جاء ذلك في رده على سؤال، أرسله له شخص عبر تويتر يقول “اليوم تسارعت دقات القلب بشكل سريع جدًا ومفاجئ مما أدي الى خروج دم من الأنف ما السبب”.

وأوضح أن ارتفاع الضغط قد يكون سبباً مساعداً في نزيف الأنف ولكن السبب الأكثر شيوعاً هو وجود شعيرات دموية (الدائرة الزرقاء في الصورة أدناه) بالأنف تحتاج لعلاج معين.