مشروع الوقود النظيف في رأس تنورة يحتفل بإنجاز أكبر مرفق مستقل لمعالجة النفتا في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - احتضن معمل التكرير في رأس تنورة، مؤخرًا، مرافق جديدة عالمية الطراز أُنشئت في إطار المشروع الضخم للوقود النظيف بعد إقرار إنجاز الأعمال الميكانيكية النهائية، ويشمل ذلك أكبر مرفق مستقل لمعالجة النفتا في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 138 ألف برميل يوميًا، ومن المنتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للبنزين بنحو 40 ألف برميل يوميًا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ سيُمكّن المشروع المملكة من إنتاج وقود بنزين مطابق لمعيار “يورو 5” وديزل ذي محتوى كبريتي أكثر انخفاضًا مما سيسهم في الحد من الانبعاثات عند مستوى سطح الأرض وذلك بإزالة المواد غير المرغوب بها من البنزين والديزل.

رقم قياسي

ومما يبعث على الفخر أن المشروع الضخم سجل رقمًا قياسيًّا باجتياز ما يزيد على 67 مليون ساعة عمل آمنة داخل معمل التكرير في رأس تنورة والفرضة التابعة لها دون تسجيل أي حوادث مهدرة لوقت العمل، وبمعدلات فاقت معايير السلامة المحلية والعالمية.

تجاوز عدد مقاولي الإنشاء في أوقات الذروة 28 مقاولًا يعملون بشكل متزامن في مواقع مختلفة وبإجمالي عدد عاملين تجاوز الـ 10 آلاف في أعمال مباشرة وغير مباشرة.

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كما أن المشروع رسّخ منذ البداية رؤيته المتمثلة في خطة تقضي بعدم التهاون من خلال برامج السلامة المكثفة للحث على الإبلاغ عن الملاحظات المرتبطة بالسلامة والحوادث وشيكة الوقوع، فضلًا عن فرض إجراءات لضبط السلوكيات المخالفة المتعلقة بالسلامة.

تطبيق معايير السلامة

لجأ المشروع إلى ممارسات إنشاء مبتكرة واستُخدمت فيه أحدث التقنيات التي كشفت عن جوانب لتحسين الجدول الزمني وترشيد التكاليف مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير السلامة والجودة. فعلى سبيل المثال، استُخدمت تقنية حبل الرفع الآلي لنصب أكبر هيكل لبرج خاص بحرق الغاز في الشعلات وتقنية ربط المسامير رقميًا مما نتج عنه توفير الكثير من الوقت والتكاليف، ويتضمن استخدام التطبيقات القائمة على مفهوم الوحدات المستقلة، التي تتفوق على التطبيقات التقليدية، تركيب أكبر هيكل مستقل لبرج حرق الغاز في الشعلات ووحدات التقطير متعددة التأثير وفق هذا المفهوم.

السلامة والإنجاز معًا

بالاستفادة من نظام إدارة الجودة القوي لدى أرامكو السعودية وتطبيق الممارسات العالمية المثلى، استطاعت الشركة تحقيق إنجاز متميز تمثل في زيادة طاقة معالجة النفط في المملكة وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

واستُخدمت تقنيات فحص بالغة التقدم بالإضافة إلى حلول مبتكرة خلال مدة هذا المشروع الضخم مما أسهم في نجاح تنفيذه وسلامة أعماله.

وبطبيعة الحال، لم تكن هذه مهمة سهلة بالنظر إلى حجم المشروع وتعقيده، الذي اشتمل على 385 كيلومترًا من خطوط الأنابيب، وما يزيد على 23 ألف طن من الوحدات الهيكلية الفولاذية (أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف الفولاذ المستخدم في بناء برج إيفل)، و2439 قطعة مثبتة من المعدات، وأكثر من 3.3 مليون متر طولي من كابلات الكهرباء ومعدات القياس والتحكم، و43 كيلومترًا من الأنابيب المطمورة وغيرها.

وقد نُفذ المشروع بمقاييس جودة صارمة شارك فيه ما يزيد على 100 مفتش -طرف ثالث- استعانت الشركة بهم لمراقبة أعمال الموقع حيث استجابوا لأكثر من 400 ألف طلب تفتيش بما في ذلك جولاتهم التفتيشية الاعتيادية غير المقررة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الوقود النظيف في معمل التكرير في رأس تنورة، قد ظفر مؤخرًا بجائزة المركز الثاني عن فئة أفضل مشروع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في العام وذلك خلال حفل جوائز الطاقة للشرق الأوسط 2022م لقطاع النفط والغاز الذي أُقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويحتفي حفل جوائز الطاقة للشرق الأوسط بمشاريع الطاقة التي تُحدث نقلة نوعية في طريقة استخدامنا للطاقة.