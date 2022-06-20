محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. أول صور لطالبة الجامعة المنحورة على يد زميلها في مصر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، صورًا منسوبة لطالبة كلية الآداب، نيِّرة أشرف، والتي ذبحها زميلها، محمد عادل، منذ ساعات، بطعنات متتالية بالسكين في الرقبة، أمام المارة وجموع الناس المتواجدين في الشارع وأمام الجامعة.

وأرفق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطالبة المذبوحة بعبارات من الحزن والأسى، حيث تظهر الصور أن الفتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها، مكشوفة الرأس وترتدي معطف محتشم يغطي جسدها، موضحين أن الفتاة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم الاجتماع جامعة المنصورة، ومن مواليد محافظة الغربية.

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هذا وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منذ قليل، مقطع فيديو لطالب يذبح زميلته بطعنات متتالية بالسكين؛ الأمر الذي أصاب المتواجدين في الشارع بصدمة دفعتهم على الفور للإمساك بالطالب؛ وهو ما أحدث حالة من التدافع والشغب في محيط الواقعة، وسط صراخ وعويل من الفتيات اللاتي شهدن الحادث.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية؛ أكد شهود العيان أنه أثناء وصول اتوبيس قادم من مدينة المحلة وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض، سكين، ووجه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، والتي سقطت على الأرض مغشيًا عليه، غارقة في دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة بالإمساك بالطلاب وضبط السلاح المستخدم بالحادث، بعد أن تعدوا عليه بالضرب أثناء ضبطه.