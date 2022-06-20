اخبار الرياضه السعوديه هل يعيد مورينيو «الدون» إلى الدوري الإيطالي؟!

محمد بن مسعود - الدمام - قالت مصادر صحفية إيطالية إن ​نادي روما​ يسعى فعلياً للحصول على خدمات نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت إلى أن راتب اللاعب المرتفع لن يكون مشكلة بالنسبة للنادي العاصمي حيث سيتم تمويله من قبل رعاة النادي (راتبه الحالي مع اليونايتد 23 مليون يورو في السنة).

وتابعت أن هناك تواصلا فعليا بين إدارة النادي ووكيل رونالدو خورخي مينديز وهو نفسه وكيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وكذلك وكيل أعمال الحارس روي باتريسيو واللاعب سيرجيو أوليفيرا اللذين قام بجلبهما إلى روما.

وقد أمضى رونالدو 3 مواسم في الدوري الإيطالي من 2018 إلى 2021 مع يوفنتوس، حيث فاز بالدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة.